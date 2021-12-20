Avcılar’da elektrikler gitti, dükkanda 12 saat mahsur kaldılar

Avcılar’da, iş yeri açmak için dükkan kiralayan çift, tadilat ve düzenleme yaptıkları sırada elektrikler gitti. Kepenklerin açılamaması sonucu köpekleriyle beraber dükkanda 12 saat içerde mahsur kalan çifti itfaiye kurtardı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Avcılar Cihangir Mahallesi Yuva Sokak’taki binada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, plastik ve cam üzerine iş yeri açmak için dükkan kiralayan Mutlu Yüce (30) ile Nazlı Yüce (30) çifti, akşam saatlerinde tadilat ve düzenleme yapmaya başladı. Mutlu-Nazlı Yüce çifti, yanlarındaki ‘Şerna’ isimli köpekle kepenkleri kapatarak dün akşam çalışma yaptıkları sırada elektrikler kesildi. Elektrik dağıtım şirketini arayan çift her defasında "1-2 saate gelir" yanıtı aldı. Yüce çifti ancak sabaha kadar bekledi. Elektriklerin gelmemesi üzerine Mutlu Yüce, şarjı bitmek üzereyken itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yan taraftaki dükkandan manuel kepenk açma kolunu alarak, kepenkleri açtı. Kepenklerin açılmasıyla birlikte içerde 12 saat mahsur kalan çift ve köpek kurtarıldı. Kurtarılmanın sevincini yaşayan çift itfaiyeye ekiplerine teşekkür etti.

“12 saat sonra kurtarıldılar”

Yaşadıklarını anlatan Mutlu Yüce, “ Elektrik kesintimiz baya bir oldu, bilseydim daha önce arardım. Gece geldik, ondan sonra burada kaldık çıkamadık. Boş burası tuttuk, kuracağız. 12 saatten fazladır içerdeyiz, bekliyoruz. Haber vermedik, 2-3 saatte gelecek diyorlar ama gelmedi” dedi.

“Telefonun şarjı bitmek üzereyken elektrik geldi”

Daha sonra konuşan Nazlı Yüce, “12 saattir falan elektrik kesintisi var. Hiçbir şey yoktu içerde, her aradığımızda da 1-2 saat sonra gelir diyor, hep attılar. Yaklaşık 12-13 saattir içerde kaldık. Kimsenin başına gelmesin, çok kötü bir şey. Telefonun şarjı yüzde 7’lerde falandı elektrik geldi” diye konuştu. Kurtarılan çift, daha sonra evine gitti.