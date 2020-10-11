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Avcılar’da eski bir binanın 5’inci katının balkonunda çökme meydana geldi. Çöken balkon şans eseri kimsenin üzerine düşmezken, sokakta bulunan araçlarda maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Avcılar’da eski bir binanın 5’inci katının balkonunda çökme meydana geldi. Çöken balkon şans eseri kimsenin üzerine düşmezken, sokakta bulunan araçlarda maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Avcılar’da eski bir binanın 5’inci katının balkonunda çökme meydana geldi. Çöken balkon şans eseri kimsenin üzerine düşmezken, sokakta bulunan araçlarda maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Avcılar’da eski bir binanın 5’inci katının balkonunda çökme meydana geldi. Çöken balkon şans eseri kimsenin üzerine düşmezken, sokakta bulunan araçlarda maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
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SIRADAKİ HABER
Avcılar’da bir binanın 5. katındaki balkon çöktü
Avcılar’da bir binanın 5. katındaki balkon çöktü
  1. ASAYİŞ

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