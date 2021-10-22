Avcılar’da feci olay, üzerine yüzlerce kiloluk mermer devrilen adam öldü

Avcılar’da bir dükkana mermer getiren 28 yaşındaki kamyon şoförü, boşaltım esnasında dorse içindeki mermerlerin üzerine devrilmesiyle feci şekilde hayatını kaybetti. İş yerine gelen ölen adamın yakınları sinir krizi geçirirken iş yeri çalışanları ile de tartıştı.

Olay Mustafa Kemalpaşa Mahallesi E-5 yanyol üzerinde bulunan bir mermer dükkanında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre mermerci dükkanına taşıma yapan kamyon şoförü Sinan Çelik’in (28) üzerine, boşaltma yapıldığı esnada, dorse içindeki mermerler devrildi. Dorse içerisinde yüzlerce kiloluk mermerlerin altında kalan Çelik’in yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve ambulans çağrıldı. Çelik’in hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekipleri Çelik’in cansız bedenini mermerlerin altından çıkarmak için uzun süre uğraş gösterdi.

Ailesi sinir krizi geçirdi

Haberi alan Çelik’in ailesi olay yerine geldi. Aile uzun süre ölen yakınları için gözyaşı döktü. Sinir krizi geçiren yakınları polis güçlükle sakinleştirdi. Yakınları ve iş yerindekiler arasında gerginlik yaşandı.