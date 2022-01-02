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Avcılar’da güvenlik görevlisine saldıran hasta yakını gözaltına alındı

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Avcılar’da geçtiğimiz günlerde yakınını korona virüs testi için hastaneye getiren şahıs, acil serviste güvenlik görevlisini darp etmişti. Güvenlik görevlisinin darp edildiği anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, saldırgan ise gözaltına alındı.

Avcılar’da güvenlik görevlisine saldıran hasta yakını gözaltına alındı
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Avcılar’da geçtiğimiz günlerde yakınını korona virüs testi için hastaneye getiren şahıs, acil serviste güvenlik görevlisini darp etmişti. Güvenlik görevlisinin darp edildiği anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, saldırgan ise gözaltına alındı.

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Olay, geçtiğimiz günlerde Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesinde yaşanmıştı. Eşi ve çocuğu ile korona virüs testi için hastaneye gelen E.M.Ç. adlı şahıs, hastasının durumunun acil olduğunu ileri sürerek sağlık çalışanlarıyla tartışmış, ardından da acil serviste güvenlik görevlisi C.Y.’ye yumruklar atarak darp etmişti. Yaralanan güvenlik görevlisi ise şahıstan şikayetçi olmuştu. Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları doğrultusunda saldırgan gözaltına alınarak, adliyeye sevk edildi. güvenlik kamerasına ise şahsın, güvenlik görevlisini darp ettiği anlar anbean yansıdı.

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