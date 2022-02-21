banner4556

Avcılar’da iskele yan yattı işçi asılı kaldı

banner4664

Avcılar’da, inşaat iskelesinde çalışan işçi, iskelenin yan yatması sonucu asılı kaldı. İşçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Avcılar’da iskele yan yattı işçi asılı kaldı
banner4581

Avcılar’da, inşaat iskelesinde çalışan işçi, iskelenin yan yatması sonucu asılı kaldı. İşçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, Avcılar Cihangir Mahallesi E-5 kenarındaki bir inşaatta meydana geldi. edinilen bilgiye göre, inşaatın dış cephesinde sıva yapan işçi, iskelenin yan yatması sonucu asılı kaldı. Durumu gören diğer işçiler, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla işçiyi asılı kaldığı yerden kurtardı.

banner4336

Kurtarılan işçi, yara almazken gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı önünde...
Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı önünde...
  1. ASAYİŞ

banner3841

banner4665

banner4577

banner4321

banner4666