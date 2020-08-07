Olay, Namık Kemal Caddesi’nde bulunan bir kafede yaşandı. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kafe içerisinde iki kişi arasında kavga çıktı. Taraflardan birisi Selçuk Y. isimli adamı pompalı tüfekle vurarak yaraladı. Selçuk Y. hastaneye kaldırılırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler olay yerinde incelemelerde bulundu. Konuyu gerçekleştirdiği söylenilen şüpheliyi yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
Avcılar’da kafe içinde silahlı yaralama
AVCILAR'DA BİR KAFE İÇİNDE HENÜZ BİLİNMEYEN BİR NEDENDEN DOLAYI ÇIKAN KAVGADA BİR KİŞİ POMPALI SİLAHLA VURULARAK YARALANDI. ŞÜPHELİ, OLAY YERİNDEN KAÇARKEN, POLİS EKİPLERİ YAKALAMA İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI.
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