Avcılar’da kafeden adeta cephane çıktı

Avcılar’da pandemi kısıtlamalardan dolayı kapalı olması gereken bir kafenin açık olduğu bilgisini alan polis ekipleri, kafede denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimde kafe içerisinde çok sayıda ruhsatsız tüfek ve tüfek ekipmanları ele geçirilirken, kafe sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin pandemi kısıtlamalarından dolayı kapalı olması gereken bir kafenin açık olduğu ve içerisinde ruhsatsız silahlar bulunduğu bilgisini aldı. Kafede denetim gerçekleştirmek için harekete geçen polis ekipleri, denetimlerde 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 8 adet tüfeklere ait şarjör ve silahlara ait 34 adet fişek ele geçirildi. Kafe sahibi R.C. (47) hakkında pandemi kısıtlamalarını ihlal etmek ve yasa dışı silah bulundurmak suçlarından adli işlem başlatılırken, kafede kurallara aykırı bulunan 7 şahsa ise toplamda 24 bin 283 TL idari para cezası uygulandı.

Ruhsatsız olarak faaliyet gösteren kafe ise mühürlenerek faaliyetlerine son verdi.