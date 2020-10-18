Avcılar’da komşular arası kavgada baltalı dehşet: 2 yaralı

Avcılar’da park yeri kavgası yüzünden komşuları olan karı kocayı baltayla yaralayan 3 kişi yakalandı. Kafasından ve bacağından balta ile yaralanan çift ise hastaneye kaldırıldı.
Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.
AVCILAR’DA PARK YERİ KAVGASI YÜZÜNDEN ÇIKAN KAVGADA BALTA İLE YARALANAN ÇİFT HASTANEYE KALDIRILDI.
Avcılar’da park yeri kavgası yüzünden komşuları olan karı kocayı baltayla yaralayan 3 kişi yakalandı. Kafasından ve bacağından balta ile yaralanan çift ise hastaneye kaldırıldı.
Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.