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Avcılar’da komşularına kızan bir kişi komşularına ateş açtı

Avcılar’da komşularına kızan bir kişi komşularına ateş açtı

Avcılar’da komşularına kızan bir kişi komşularına ateş açtı

Avcılar’da komşularına kızan bir kişi komşularına ateş açtı

İSTANBUL(İHA) - Avcılar Yeşilkent Mahallesinde henüz bilinmeyen bir sebeple komşularına kızan bir kişi rastgele sağa sola pompalı tüfekle ateş açtı. Şahsın tüfeğinden çıkan saçmalarla biri çocuk olmak üzere toplam 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, şahsı ikna çabaları sürüyor.
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