Avcılar’da kumaş boyama ve kumaş depolama alanındaki yangın

Avcılar Firüzköy’de 10 bin metrekarelik alana kurulu kumaş boyama ve kumaş depolama alanında çıkan yangın, ekiplerin 3 saat süren çalışmaları sonucu kısmen kontrol altına alındı. 3 iş yerinde hasar meydana gelirken, yangını söndürme çalışmaları drone ile havadan görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, saat 18.15 sıralarında Avcılar Firüzköy Mahallesi Mezarlıküstü Caddesi’nde 10 bin metrekarelik alana kurulu kumaş boyama ve kumaş depolama alanında yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar polis, sağlık ve itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevredeki vatandaşları uzaklaştırarak önlem alırken, itfaiye erleri yangına müdahale etti. Kimyasal maddelerin tutuşması nedeniyle itfaiye ekipleri söndürme çalışmaları sırasında zaman zaman zor anlar yaşadı. Söndürme çalışmaları sırasında yangın fabrikanın yanındaki iki iş yerine de sirayet etti. İş yeri sahipleri panikle içerideki malzemeleri dışarı taşıyarak kurtarmaya çalıştı. Yangın yaklaşık 3 saatlik çalışma sonrasında kısmen kontrol altına alınırken, ekipler soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Yangın ve söndürme çalışmaları ise drone ile havadan görüntülendi.