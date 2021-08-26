Avcılar’da mahallede korku dolu anlar

Avcılar’da kömürlük ve odunluk olarak kullanılan barakada çıkan yangın elektrik tellerine sıçrayınca korku dolu anlar yaşandı. Elektrik tellerinden çevreye kıvılcımlar sıçrarken, mahalleli elektriğin kesilmemesine tepki gösterdi.

Edinilen bilgilere göre, Avcılar Yeşilkent Mahallesi’nde kömürlük ve odunluk olarak kullanılan barakada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Barakadan yükselen alevler, sokaktaki elektrik tellerine de sıçradı. Elektrik tellerinde meydana gelen parlamalar mahallede korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, elektrik telleri yanmaya devam etti. Patlamaların devam etmesi sebebiyle polis ekipleri sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı. Vatandaşların korku dolu dakikalar yaşadığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Ancak elektriğin kesilmemesi nedeniyle patlamalar devam etti. Vatandaşlar ise elektriğin kesilmemesine tepki gösterdi. Patlamalar nedeniyle uzun süre elektriği kesmeyen elektrik firmasına tepki gösteren mahalle sakini bir kadın, “Elektrik faturalarına geldi mi zamlı yatırıyorlar. On kere aradım, niye gelip kesmiyorlar, bakın hala patlıyor. Milleti ayağa döktüler, millet korkuyor” dedi.

Duruma tepki gösteren başka bir mahalle sakini, “Bir buçuk saattir yanıyor ama gelip elektriği kesmiyor. Başka bir şey olsa gelip keser. Görüyorsunuz hala patlıyor, bir buçuk saattir yanıyor. İtfaiyeciler zamanında geldi söndürdü” diye konuştu.

Öte yandan kimsenin yaralanmadığı yangında, yanan baraka tamamen kullanılamaz hale geldi.