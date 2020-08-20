Avcılar’da otomobil trafik lambasına çarptı:1’i ağır 2 yaralı

Avcılar’da süratli şekilde seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle trafik lambasına çarptı. Kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.
Kazanın meydana geldiği alana yakın bir kulübede nöbet tuttuğunu söyleyen Hıdır Karakoç,
‘’ Ben kulübede oturuyordum, gelen araç çok süratliydi kaldırımdaki taşlara vura vura geldi ve direğe çarpıp üç takla atarak burada benim yanıma düştü. İçinde 2 kişi vardı. Biz arabayı ters çevirdik, düzelttik. Arabada biri bagajdan çıktı öbürü de direksiyonda bacağı sıkışmıştı. İtfaiye geldi müdahale ederek çıkarttı. Şoförün durumu ağırdı, yaşaması çok zor.’’ diye konuştu.