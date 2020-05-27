Yangın, Avcılar Karaali Caddesi’nde plastik madde üretimi yapılan bir fabrikada çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek fabrikanın her yerini kapladı. Fabrika kısa sürede alev alev yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
Avcılar’da plastik fabrikası alev alev yanıyor
AVCILAR’DA PLASTİK MADDE ÜRETİLEN BİR FABRİKADA YANGIN ÇIKTI. ALEVLER KISA SÜREDE BÜYÜYEREK FABRİKANIN HER YERİNİ KAPLADI. ALEV ALEV YANAN FABRİKAYA ÇOK SAYIDA İTFAİYE EKİBİ MÜDAHALE EDİYOR.
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