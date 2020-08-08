banner3088

Avcılar’da pompalı tüfekle silahlı saldırı

Avcılar’da bir inşaat malzemeleri deposuna pompalı tüfekle silahlı saldırı düzenlendi. Silahlı saldırıda iş yeri sahibinin yakını olduğu öğrenilen Atilla Yılan hayatını kaybederken polis polis kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Avcılar’da pompalı tüfekle silahlı saldırı

Avcılar’da bir inşaat malzemeleri deposuna pompalı tüfekle silahlı saldırı düzenlendi. Silahlı saldırıda iş yeri sahibinin yakını olduğu öğrenilen Atilla Yılan hayatını kaybederken polis polis kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 7.30 sıralarında Avcılar Firüzköy Mahallesi Plevne caddesi üzerinde yer alan bir inşaat malzemeleri deposunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre iş yerinde bulunan Atilla Yılan, pompalı tüfekle silahlı saldırıya uğradı. Silahlı saldırının ardından zanlı kaçarken ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen göğsüne 2 kuşun isabet eden 50’li yaşlarındaki İlhan Yılan olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekipleri zanlının yakalanması için geniş çaplı arama çalışması başlatırken olay yeri inceleme ekipleri inceleme yaptı.

(FT-YM-
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Büyükçekmece Pınartepe Mahallesinde geniş bir...
Büyükçekmece Pınartepe Mahallesinde geniş bir...
  1. ASAYİŞ

banner3196

banner3552

banner3212