Olay, saat 07.30 sıralarında Avcılar Firüzköy Mahallesi Plevne Caddesi üzerinde yer alan bir inşaat malzemeleri deposunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre iş yerinde bulunan Atilla Yılan, pompalı tüfekle silahlı saldırıya uğradı. Silahlı saldırının ardından zanlı kaçarken ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen göğsüne 2 kurşun isabet eden 50’li yaşlarındaki İlhan Yılan olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekipleri zanlının yakalanması için geniş çaplı arama çalışması başlattı.
Avcılar’da pompalı tüfekle silahlı saldırı
AVCILAR’DA BİR İNŞAAT MALZEMELERİ DEPOSUNDA POMPALI TÜFEKLE SİLAHLI SALDIRI DÜZENLENDİ. SİLAHLI SALDIRIDA İŞ YERİ SAHİBİNİN YAKINI OLDUĞU ÖĞRENİLEN ATİLLA YILAN HAYATINI KAYBEDERKEN POLİS POLİS KAÇAN SALDIRGANIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI.
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