Avcılar’da restorana baskın 12 kişiye ceza kesildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, Covid-19 tedbirleri kapsamında Avcılar’da, bir restorana baskın yapıldı. Baskında 12 şahsa cezai işlem uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri Covid-19 tedbirleri kapsamında Avcılar’da bir iş yerinde denetim yaptı. Ambarlı Mahallesindeki restorana polis baskın yaptı. Yapılan baskında kapalı olması gereken restoranda 12 kişinin olduğunu belirledi. Polis içeride arama yaptı. Polis ekipleri, “1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu” 282. Maddesi çerçevesinde 12 kişiye toplam 41 bin 628 TL para cezası uyguladı.

Yapılan denetimde ruhsatsız olduğu belirlenen işyeri İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.