Avcılar’da sahte içki can aldı

Avcılar’da bir tekel bayiinden kaçak içki alan vatandaş, zehirlenerek hayatını kaybetti. Babasının zehirlendiğini anlayan kızı ise polisi arayarak "Babam kaçak içkiden zehirlendi" diyerek haber verdi. Olay sonrasında iki kişi gözaltına alınırken mühürlenen tekel bayiinde 200’ün üzerinde sahte içki ele geçirildi.

Olay, dün Avcılar Yeşilkent mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Kaşıkçı isimli vatandaş akşam saatlerinde mahallesinde bulunan tekel bayisine giderek 50cl’lik alkol şişesini 80 TL karşılığında aldı. Aldığı alkolü eve gidip içmeye başlayan Kaşıkçı gece 02:00 sıralarında fenalaştı. Kızı önce sağlık ekiplerine daha sonra polisi arayarak durumu bildirdi.

Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Kaşıkçıyı Bakırköy Dr. Sadik Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kaldırdı. Kaşıkçı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yaklaşık 200 şişe sahte alkol ele geçirildi

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, sahte alkol aldığı tespit edilen tekel bayisine baskın düzenlendi. Yapılan aramada yaklaşık 200 şişe sahte alkol ele geçirildi. Tekel bayisi sahibi öğrenilen G.K ve yanında çalışan bir kişi gözaltına alındı. G.K yapılan ilk sorgusunda suçunu itiraf ederek Azad isimli bir kişiden temin ettiğini ifade etti. Şahıslar gözaltına alındı. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.