Avcılar’da şiddetli rüzgar çatının duvarını yıktı

Avcılar’da aşırı rüzgar bir süre önce çıkan yangında hasar gören çatının duvarını yıktı. Duvarın yan taraftaki binanın bahçesine yıkılması nedeniyle vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Olay, dün gece saatlerinde Avcılar Tahtakale Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir hafta önce çatısında yangın çıkan binanın çatı kısmındaki duvar aşırı rüzgar nedeniyle yıkıldı. Duvarın yan apartmanın pencere ve bahçesine doğru yıkılması nedeniyle vatandaşlar panik yaşadı. İhbar üzerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri tehlike oluşturabilecek parçaları toplarken, olayda kimsenin yaralanmadığı öğrenildi. Duvarın üzerine yıkıldığı bir pencere kırıldı. Duvarın devrildiği binada yaşayan Mukaddes Rüzgar, “Üç kere uçtu duvar, rüzgardan dolayı sallanıyor. Pencere önündeki mermer ile camı kırdı. Çatı daha önce yandı, duvarlar da uçtu. Bizim camlara doğru, yaralı yok. Ama korkudan uyuyamıyoruz” dedi.