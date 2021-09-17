Avcılar’da tahliye gerginliğinde binayı patlatmaya kalktı

Avcılar’da eniştesi tarafından dolandırıldığını ve evinin bir başkasına satıldığını iddia eden şahıs, tahliye için gelen ekiplere direndi. Dükkanda yangın çıkaran ve binayı patlatmakla tehdit eden şahıs güçlükle ikna edildi.

Edinilen bilgiye göre, Avcılar Yeşilkent Mahallesi’nde akrabaları ile iki katlı evde oturan Altan K., eniştesi ve akrabası olan R.K. ile birlikte arsa satın aldı. İkili satın aldıkları arsa için ödenecek paraya karşı da birlikte senet verdi. Altan K., satın alma ve inşaat yapma konusunda işinin yoğun olduğu gerekçesiyle vekalet çıkarıp eniştesi R.K.’ye verdi. İddiaya göre R.K., bir şahsa borcuna karşılık arsayı ve Altan K.’nın senetlerini verdi. Arsayı alan adam ise Altan K.’nın oturduğu binadaki dairelerin boşaltılması için dava açtı. Mahkeme boşaltma kararını verdikten sonra tebligatların kendilerine gelmediğini ve mahkeme sürecinden haberdar olmadığını söyleyen Altan K. karşı çıktı. Üçüncü kez tahliye ekiplerinin geldiği haberini alan Altan K., tiner ve birkaç tüple kendini binanın altındaki marangoz dükkanına kilitledi. Altan K. tineri ateşleyerek yangın çıkarmaya çalışırken, yangını fark eden ekipler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü. Altan K.’nın eşi ve çocukları ise ikinci kattaki dairenin balkonuna çıkarak tiner tenekesiyle yakma girişiminde bulundu. Bu sırada fenalaşan Altan K.’nın çocuğuna ambulansta müdahale edildi.

“Bu binayı da kendimi de patlatacağım”

Kendini yakmaya çalışan Altan K., kendini kilitlediği dükkanın içinden, “8-10 tane tüp var. Bu binayı patlatacağım. İcra müdürü tarlanın içinden satmış ya burayı, ben de burayı kendimle beraber gömeceğim” diye bağındı. Şahıs, polisin ve itfaiye ekiplerinin tüm çabalarına rağmen ikna olmadı. Bunun üzerine olay yerine müzakereci polis ekipleri sevk edildi. Tüplerle beraber kendini patlatmaya çalışan Altan K., uzun uğraşlar sonucu ikna edildi. Sakinleştirilen Altan K., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Binanın tahliye işlemi ise ileri bir tarihe ertelendi.