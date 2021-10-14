... ...

Avcılar’da tekstil atölyesinde yangın

Avcılar’da tekstil ürünleri atölyesinde yangın çıktı. Yangına Avcılar, Bağcılar, Bakırköy, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Şişli’den çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

banner4336

Avcılar’da tekstil ürünleri atölyesinde yangın çıktı. Yangına Avcılar, Bağcılar, Bakırköy, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Şişli’den çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Yangın, saat 07.45’te Avcılar Firuzköy Mahallesi Mezarlık Üstü Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı tekstil ürünleri merkezinde çıktı. Yaklaşık 5 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikada çıkan yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Avcılar, Bağcılar, Bakırköy, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt ve Şişli’den çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Avcılar’da tekstil atölyesinde büyük çapta...
Avcılar’da tekstil atölyesinde büyük çapta...
  1. ASAYİŞ

banner4389

banner4323

banner3841