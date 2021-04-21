Avcılar’da toplu taşıma araçlarında korona virüs denetimi

Avcılar’da, korona virüs tedbirleri kapsamında toplu taşım araçlarında denetim yapıldı.

Avcılar’da toplu taşıma araçlarında korona virüs denetimi
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Avcılar’da, korona virüs tedbirleri kapsamında toplu taşım araçlarında denetim yapıldı.

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik polisleri, korona virüs tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştirdi. Firuzköy Bulvarı’nda yapılan denetimde sürücülerin evrakları denetlenirken, maske, sosyal mesafe hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Otobüs, minibüs ve taksi gibi toplu taşıma araçlarını çeviren ekipler, araçların içerisindeki yolcu sayısını kontrol ederek tedbirler hakkında uyarılarda bulundu. Toplu taşıma araçlarının genelinde maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edildiği görüldü.
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