Avcılar’da Uygur Türk’üne silahlı saldırıda ’Çin’ iddiası

Avcılar’da 2 gün önce gece saatlerinde misafirliğe geldiği evin önünde Çin pasaportlu Yusufujrang Aimaitijiang isimli Uygur Türkü, silahlı saldırıya uğradı.
Yusufujrang Aimaitijiang’ın hastanede tedavi altına alındığı söylenildi. Aimaitijiang ilk müdahalede bulunduğu söyleyen vatandaş, "22.28 civarlarında 2 el silah sesi duydum. Arkadaş sırtından vurulmuş şekilde yatıyordu. Tampon yaptım 15 dakika sonra polisler geldiler. Vuran kişinin sokağın içine doğru kaçtığını gördüm. Arkadaşını ziyarete gelmiş buraya" dedi.
Casusluk yüzünden vuruldu iddiası
Silahlı saldırı ile ilgili polis soruşturması devam ederken Yusufujrang Aimaitijiang’ın ve ailesinin bir süredir Çin tarafından, yurt dışında yaşayan Uygur Türkleri ile ilgili casusluk konusunda tehdit edildiğini söylediği iddia edildi.