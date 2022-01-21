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Avcılarda vatandaşlara saldıran başıboş Pitbull yakalandı

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Geçtiğimiz günlerde Avcılar’da Pitbull cinsi bir köpek, yoldan geçen bir vatandaşa saldırmış ve arabanın üstüne çıkmasına neden olmuştu. Görüntülerdeki başıboş köpeğin ise yakalanarak Avcılar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne teslim edildiği öğrenildi.

Avcılarda vatandaşlara saldıran başıboş Pitbull yakalandı
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Geçtiğimiz günlerde Avcılar’da Pitbull cinsi bir köpek, yoldan geçen bir vatandaşa saldırmış ve arabanın üstüne çıkmasına neden olmuştu. Görüntülerdeki başıboş köpeğin ise yakalanarak Avcılar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne teslim edildiği öğrenildi.

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Avcılar’da sokakta başıboş dolaşan Pitbull cinsi bir köpek, geçtiğimiz günlerde korku salmıştı. Motosikletli bir vatandaş, köpeğin saldırması ile arabanın üstüne çıkarak canını kurtarmıştı. Yaşanan olaydan sonra çalışma başlatan belediye ekipleri kısa sürede köpeği yakaladı. Yapılan incelemelerde sahipsiz olduğu öğrenilen köpek ise Avcılar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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