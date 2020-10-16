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Avcılar’daki pompalı dehşetin detayları ortaya çıktı

Avcılar’da bir kişinin pompalı tüfekle evinin penceresinden rastgele ateş açtığı ve 3’ü çocuk toplam 4 kişinin yaralandığı olayın detayları ortayı çıktı. Polis gözaltına alınan şahsın psikolojik sorunları olduğu üzerinde duruyor.

Avcılar’daki pompalı dehşetin detayları ortaya çıktı

Avcılar’da bir kişinin pompalı tüfekle evinin penceresinden rastgele ateş açtığı ve 3’ü çocuk toplam 4 kişinin yaralandığı olayın detayları ortayı çıktı. Polis gözaltına alınan şahsın psikolojik sorunları olduğu üzerinde duruyor.

Avcılar Yeşilkent Mahallesi’nde saat 16.30 sıralarında bir kişi evinin penceresine çıkarak elindeki pompalı tüfekle sağa sola rast gele ateş açmış ve olayda 3’ü çocuk toplam 4 kişi yaralanmış, şahıs ise ikna edilerek gözaltına alınmıştı. Mahallede büyük paniğin yaşanmasına neden olayın detayları ortaya çıktı. Olayda gözaltına alınan şahsın Oğuzhan G. olduğu belirlenirken, polis şahsın psikolojik sorunları olduğu üzerinde duruyor. Ekiplerin konuyla ilgili çalışmaları sürüyor.

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