AVM çatısında intihar girişimi: 3 saat sonra ikna edilebildi

Beylikdüzü’ndeki bir alışveriş merkezinin çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan bir kişi, polis ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonrasında ikna edilerek kurtarıldı.

AVM çatısında intihar girişimi: 3 saat sonra ikna edilebildi
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Beylikdüzü’ndeki bir alışveriş merkezinin çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan bir kişi, polis ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonrasında ikna edilerek kurtarıldı.

Olay, akşam saat 19.00 sıralarında Beylikdüzü Mevlana Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, Çelebi Mehmet Caddesi üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinin çatı katına çıkan E.K. adlı şahıs, ailevi nedenlerden dolayı intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İkna çalışmaları 3 saat sürdü

İntihar etmeye kalkışan şahsı ikna etmek için müzakereci de olay yerine geldi. Yaklaşık 3 saat süren çalışmalar sonucu intihara kalkışan E.K. ikna edilerek aşağıya indirildi. Şahıs, sağlık işlemlerinin ardından, ifadesi alınmak üzere Emniyet’e götürüldü.

Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2021, 00:23
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