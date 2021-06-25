Avukat Hüseyin Yama’nın öldürülmesine ilişkin davada mahkemeden dikkat çeken gerekçeli karar

Ümraniye’de ofisine gelen avukat Hüseyin Yama’yı başından silahla vurarak öldüren tutuklu müteahhit Mehmet Sabri Kılıç’ı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme gerekçesini açıkladı. Kararda, sanığın cinayetten sonra soğukkanlı bir şekilde dışarı çıkıp sigara içtiği ve cinayete kaza süsü vermek amacıyla ambulansı aradığı belirtildi.

Ümraniye’de 8 Temmuz 2019 tarihinde görüşmek için ofisine gelen avukat Hüseyin Yama’yı(38) silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan müteahhit Mehmet Sabri Kılıç(67), 26 Mayıs 2021 tarihinde “kamu görevi nedeniyle kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmıştı.

Davaya karara bağlayan Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi, kararının gerekçesini açıkladı. 18 sayfalık gerekçeli kararda, Hüseyin Yama’nın ailesi ve sanık Mehmet Sabri Kılıç arasında kira alacağı nedeniyle husumet çıktığı, olay günü Hüseyin Yama’nın kira alacaklarını konuşmak üzere sanığın ofisine gittiği anlatıldı. Maktul ile sanığın bir müddet görüştükleri, sanık Kılıç’ın bu sırada ofise gelen Hüseyin Yama’nın stajyeri G.C.’yi, ‘burada sıkılırsın, biz erkek erkeğe konuşacağız’ diyerek üst kata gönderdiği belirtildi.

Kaza süsü vermek için ambulansı aradı

Sanık Mehmet Sabri Kılıç’ın çekmecede bulunan ve ateşe hazır haldeki silahını çıkararak sandalyede oturan ve telefonuyla uğraşan maktul Hüseyin Yama’nın kafatasını hedef alıp 1 el ateş ederek öldürdüğü, akabinde soğukkanlı bir şekilde dışarı çıkıp sigara içtiği anlatıldı. Sanığın maktulün öldüğünü bilmesine rağmen olaya kaza süsü vermek amacıyla 112’yi çağırdığı, bu sırada şüphelenen ve maktulün yanına inmek isteyen G.C.’ye soğukkanlı bir şekilde ‘bizim görüşmemiz uzun sürecek, sen evine git, sekreterim seni evine götürsün’ diyerek tanığı olay mahallinden uzaklaştırdığı kaydedildi. Olayın kazaen meydana gelmediğinin vurgulandığı kararda, sanığın savunmalarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu belirtildi. Ofisin ebatlarını, sanık ve maktulün boyu, oturma şekillerinin dikkate alan mahkeme kararında, “Sanığın iddia ettiği gibi silahın kazayla patlaması halinde maktulün oturuşuna göre ona isabet etmesi imkansızdır” ifadelerini kullandı.

Silahı önceden hazırlayıp çekmeceye koydu

Sanık Mehmet Sabri Kılıç’ın silahı önceden hazırlayıp çekmeceye koyduğu, avukat Hüseyin Yama’yı çok yakın bir mesafeden ateş edip öldürdüğü, sanığın öldürme kastıyla silahı hazır bulundurduğunun belirtildiği kararda, avukat Hüseyin Yama’nın babasının kira alacağını konuşmak üzere görevi gereği olay yerinde bulunduğu, “Eylem görev sırasında meydana gelmiştir. Avukatlık görevi kamu görevi olarak kabul edilmektedir” denildi.

Gerçekten pişmanlık göstermedi

Gerekçeli kararda, “Sanık emekli hava astsubayıdır. Silahın nasıl kullanılacağını bilmektedir. Silahını ateşe hazır halde çekmecede bulundurmuştur. Telefonla meşgul olan maktulü ateş ederek öldürmüştür. Sanık gerçekten pişmanlık göstermemiştir. Soğukkanlı bir şekilde olayın kaza olduğunu ısrarla savunması eyleminde pişman olmadığının göstergesidir” ifadelerine yer verilerek sanık hakkında iyi hal indirimi uygulanmadığı aktarıldı.