banner4556

Avukat Mahmut Yazıcıoğlu cinayetinde görüntülere yayın yasağı getirildi

banner4664

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti soruşturmasında cinayet anına dair görüntülere yayın yasağı getirdi.

Avukat Mahmut Yazıcıoğlu cinayetinde görüntülere yayın yasağı getirildi
banner4584

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti soruşturmasında cinayet anına dair görüntülere yayın yasağı getirdi.

banner4336

İstanbul Yeşilköy’de ortağı olduğu balık restoranında öldürülen Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanıncaya kadar suça konu eylemin görüntülerine yayın yasağı getirildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, "Maktul Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun öldürülme anı ve suça konu eylemin gerçekleşme görüntülerine ilişkin yayın yasağı getirilmiştir. Fakat bahse konu olayla ilgili yorum, tartışma, eleştiri, bilgilendirme vs. içerikli haber yapılabilir” denildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Efeler Ligi: Fenerbahçe HDI Sigorta: 3 - Altekma:...
Efeler Ligi: Fenerbahçe HDI Sigorta: 3 - Altekma:...
  1. SPOR

banner3841

banner4586

banner4577

banner4321