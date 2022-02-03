Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti soruşturması kapsamında gözaltına alınan 12 kişi Bakırköy Sulh Ceza hakimliğince 4 gün ek gözaltı süresi verildi. Şüpheliler, tekrar İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne gönderildi.
Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti soruşturması kapsamında gözaltına alınan 12 kişi Bakırköy Sulh Ceza hakimliğince 4 gün ek gözaltı süresi verildi. Şüpheliler, tekrar İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne gönderildi.
Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti soruşturması kapsamında gözaltına alınan 12 kişi Bakırköy Sulh Ceza hakimliğince 4 gün ek gözaltı süresi verildi. Şüpheliler, tekrar İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne gönderildi.
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