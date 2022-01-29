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Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin gözaltı sayısı 11 oldu: Cinayetin baş şüphelisi Kadir Yasak da yakalandı

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İstanbul Bakırköy’de silahlı saldırı sonucu öldürülen Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde, aralarında Kadir Yasak’ın da bulunduğu 9 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı. Toplam 11 şüphelinin emniyette sorguya alındığı öğrenildi. Operasyon anı polis kamerasına yansıdı.

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin gözaltı sayısı 11 oldu: Cinayetin baş şüphelisi Kadir Yasak da yakalandı
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İstanbul Bakırköy’de silahlı saldırı sonucu öldürülen Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde, aralarında Kadir Yasak’ın da bulunduğu 9 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı. Toplam 11 şüphelinin emniyette sorguya alındığı öğrenildi. Operasyon anı polis kamerasına yansıdı.

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Bakırköy’de ortağı olduğu restoranda uğradığı silahlı saldırıda öldürülen Beşiktaş Spor Kulübü eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken’in eşi Avukat Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli 11 şahıs tespit edildi. Operasyonda kasten öldürme eylemini gerçekleştiren Kadir Yasak ve Ali Yasak’ın da aralarında bulunduğu 11 şahıs, 19 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyon ile yakalandı. Evde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Öte yandan, Kadir Yasak’ın Büyükçekmece’de günü birlik bir evde yakalandığı öğrenildi. Operasyon anı ise polis kamerasına yansıdı.

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