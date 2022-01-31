Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin failleri, ek gözaltı süresi için adliyeye sevk edildi
İstanbul Yeşilköy’de sahibi olduğu balık restoranında öldürülen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti soruşturmasında gözaltına alınan 11 kişi, savcılıktan ek gözaltı süresi için adliyeye sevk edildi.
ASAYİŞ
31 Ocak 2022 Pazartesi 11:08
ABONE OL
İstanbul Yeşilköy’de sahibi olduğu balık restoranında öldürülen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti soruşturmasında gözaltına alınan 11 kişi, savcılıktan ek gözaltı süresi için adliyeye sevk edildi.