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Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin failleri, ek gözaltı süresi için adliyeye sevk edildi

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İstanbul Yeşilköy’de sahibi olduğu balık restoranında öldürülen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti soruşturmasında gözaltına alınan 11 kişi, savcılıktan ek gözaltı süresi için adliyeye sevk edildi.

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin failleri, ek gözaltı süresi için adliyeye sevk edildi
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İstanbul Yeşilköy’de sahibi olduğu balık restoranında öldürülen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti soruşturmasında gözaltına alınan 11 kişi, savcılıktan ek gözaltı süresi için adliyeye sevk edildi.

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