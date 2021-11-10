Ayakkabısını çıkartarak hırsızlık yapan zanlı kamerada

Beylikdüzü’nde evlere dadanan hırsızın ses çıkarmaması için ayakkabısını çıkardığı anlar ile evlere giriş çıkış anı kameralara yansıdı. Polisi ekiplerince yakalanan hırsız çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayakkabısını çıkartarak hırsızlık yapan zanlı kamerada
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Beylikdüzü’nde evlere dadanan hırsızın ses çıkarmaması için ayakkabısını çıkardığı anlar ile evlere giriş çıkış anı kameralara yansıdı. Polisi ekiplerince yakalanan hırsız çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Beylikdüzü’nde 4 farklı adresten ziynet eşyaları, nakit para, cep telefonu, bilgisayar ve çeşitli teknolojik ürünler çalınmasına ilişkin başlatılan çalışmada bir şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 22 yaşındaki şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken zanlının hırsızlık yaptığı anlar kameralara yansıdı.

Kameralara yansıyan görüntüde zanlının gözüne kestirdiği konut çevresinde önce bir arkadaşıyla gözlem yaptığı ardından ise ses çıkarmamak için ayakkabılarını çıkartarak adrese girdiği görülüyor. İkametten çaldığı çanta içerisindeki nakit paraları aldıktan sonra çantayı çöp konteynırına attığı görülen şahsın, daha sonra olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

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