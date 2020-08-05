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Aydos Ormanı’nda çıkan yangınla ilgili bir kişi gözaltına alındı

Pendik Aydos Ormanı’nda çıkan yangınla ilgili Kemal G. isimli şahıs gözaltına alındı. Şahsın aklen malul olduğu ve çöpleri yakmak isterken yangına sebep olduğu anlaşıldı.

Aydos Ormanı’nda çıkan yangınla ilgili bir kişi gözaltına alındı

Pendik Aydos Ormanı’nda çıkan yangınla ilgili Kemal G. isimli şahıs gözaltına alındı. Şahsın aklen malul olduğu ve çöpleri yakmak isterken yangına sebep olduğu anlaşıldı.

Pendik Aydos Ormanı’nda saat 11.15 sıralarında yangın çıktı. Yangın itfaiyenin ve yangın söndürme helikopterinin müdahalesiyle söndürüldü. Tanıkların ifadesi doğrultusunda Kemal G. (37) gözaltına alındı. Şahsın aklen malul olduğu ve çöpleri yakmak isterken yangına sebep olduğu anlaşıldı. Konu ile ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

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