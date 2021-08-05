Aydos Ormanı’nda küçük çaplı yangın çıktı

Aydos Ormanı’nda yaklaşık 100 metrekarelik alanda yangın çıktı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Öte yandan mahalleli, yanan ormanlık alandan iki kişinin kaçtığını gördüklerini iddia etti.
Öte yandan çevrede oturan mahalleliler, ormanlık alandan iki kişinin kaçtığını gördüklerini iddia etti.Yangına tanık olan Şener Yetişli, “Balkonda oturuyordum, çay içiyordum. Alevleri görünce arkadaşımı aradım. “Koş markete haber ver itfaiye gelsin” dedim. Ondan sonra bayağı büyüdü. İki kişilerdi, birisinde beyaz tişört siyah pantolon vardı ötekini çözemedim. Yukarı doğru kaçtılar” dedi.