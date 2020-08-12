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Aydos Ormanlarında yangın çıktı

SULTANBEYLİ'DE AYDOS ORMANLARINDA YANGIN ÇIKTI. İHBAR ÜZERİNE BÖLGEYE ÇOK SAYIDA İTFAİYE, ORMAN VE POLİS EKİBİ SEVK EDİLDİ.

Aydos Ormanlarında yangın çıktı

Sultanbeyli’de Aydos Ormanlarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, orman ve polis ekibi sevk edildi.

Sultanbeyli’de Aydos Ormanlarında çıkan yangın sonrası bölgeye ekipler sevk edildi. Yangına itfaiye ekipleri karadan müdahale ederken, yangın helikopteri de söndürme çalışmalarına havadan destek veriyor.

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