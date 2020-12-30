Aylin Sözer’in katil zanlısının ifadesinin detaylarına ulaşıldı

Öğretim görevlisi Aylin Sözer’in katil zanlısının emniyete verdiği ifadesinin detaylarına ulaşıldı. Uyuşturucu madde etkisinde olduğu öğrenilen zanlının evdeki yangını metamfetamin düzeneği ve doğal gaz hortumunu kullanarak çıkardığı öğrenildi. Zanlının, Sözer’in hesabından kendi kardeşine 260 bin TL göndermek istediği de ortaya çıktı.

Dün, Maltepe’de yaşadığı evde vahşice öldürülen Aylin Sözer’in katil zanlısı emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Aylin Sözer cinayetine ait yeni detaylar ortaya çıktı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince sorguya alınan Kemal A. cinayeti itiraf ederek tüm detayları anlattı. İlk olarak 2009 yılında internet üzerindeki bir arkadaşlık sitesinde tanıştıklarını söyleyen zanlı, o dönemde Aylin Sözer’in dil eğitimi için Amerika’da olduğunu, ilk görüşmelerini 2011 yılında Sözer Türkiye’ye döndüğünde gerçekleştirdiklerini söyledi. 2011 yılında bir süre görüştüklerini daha sonra ayrıldıklarını, 2014 ve 2018 yıllarında aralıklarla görüşmeye devam ettiklerini son olarak geçtiğimiz kasım ayında tekrar görüştüklerini belirtti. Aylin Sözer’in de geçtiğimiz ocak ayında boşandığı ve bir çocuğunun olduğu öğrenildi.

Zanlıdan kıskançlık iddiası

Evli ve üç çocuk babası olduğu, eşinin bir süre önce şehir dışına tayini çıktığı öğrenilen zanlı, kasım ayından bu yana tekrar görüşmeye başladıkları Aylin Sözer’in evine dün sabah 09.00 sıralarında tekrar gidip Sözer’e bu yılbaşını çocuklarıyla geçireceğini söylediğini ifade etti. Sözer’in ise ise bunu kabul etmeyerek “Çocuklarına değil karına gideceksin” deyince tartışmaya başladıklarını iddia etti. Yine zanlının iddiasına göre, tartışma sırasında Sözer, eline geçirdiği bıçakla kendisine saldırmak isteyince katin zanlısı Kemal A., elindeki bıçağı alarak boğazına önce ince bir kesik attı ardından da boğazını derin bir şekilde kesti.

Sözer’in hesabından kardeşine 260 bin TL yollamak istedi

Zanlı daha sonra, Aylin Sözer’in cep telefonundan Sözer’in asistanına onun ağzından bir mesaj attı. Mesajda “Sana EFT yapacağım. Sen de bu EFT’yi nakite çevirip o parayı kuryeyle bana geri getireceksin” demesi üzerine asistanı durumdan şüphelenerek Sözer ile aynı binada yaşayan ablasına haber verdi. Ablası da kardeşinin evine giderek zilini çaldı ancak cevap veren olmayınca şüphelenerek durumu polise bildirdi. Kemal A., asistandan umduğu yanıtı alamayınca bu kez erkek kardeşinin hesabına 260 bin TL göndermek istedi. Meblağın yüksek olduğunu gören banka teyit etmek için kendisini aradı ve karşıda hesap sahibi Sözer’in sesini duyamayınca transfer gerçekleşmedi.

Polisleri de yakmak istedi

O sırada ihbarı alan polis ekipleri de Sözer’in yaşadığı dairenin kapısına geldi. Kemal A., dışarıda polisleri görünce kapıya yığınak yaparak eve girişlerini engellemeye çalıştı. Kemal A. bir süre önce kullandığı metamfetamin maddesini yere ve Sözer’in üzerine dökerek evdeki doğal gaz borusunu kesip ateşe verdi. Polisler içeri girmek isteyince doğalgaz hortumunu pürmüz gibi kullanarak de onları da yakmak istedi. Polis, uzun uğraşlar sonucu içeri girince Aylin Sözer’in yanmış bedenini ve Kemal A.’yı gördü. Kemal A.,’nın üzerinden 3 gram metamfetamin ve Aylin Sözer’e ait ziynet eşyaları çıktı.

Zanlı şube çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı. Aylin Sözer’in öldürülmesi olayının zanlısı Kemal A., emniyetteki işlemleri tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.