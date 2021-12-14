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Aynı gün alınan bot yandı

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Balıkesir’in Marmara ilçesinde iskeleye demirli bot saniyeler içinde alev alev yandı.

Aynı gün alınan bot yandı
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Balıkesir’in Marmara ilçesinde iskeleye demirli bot saniyeler içinde alev alev yandı.

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Balıkesir’e bağlı Marmara ilçesinde Jandarma Komutanlığı’na yeni tahsis edilen bot, aynı gün yandı. Botu üreten firmanın teknik ekibinin bilgi verdiği sırada çıktığı belirtilen yangın anı cep telefonlarınca kaydedildi.

Marmara Adası Saraylar mevkiinde Jandarma Komutanlığı’na yeni tahsis edilen botta aynı gün yangın çıktı. Botu üreten teknik firmanın bilgi verdiği sırada çıkan yangında yükselen dumanlar ilçenin birçok yerinde görüldü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

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