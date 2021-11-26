Aynı nokta, 6 ayrı kaza

Esenyurt’ta bir hafta içerisinde aynı noktada 6 ayrı kaza yaşandı. Yaşanan kazalar sonrasında çevredeki işletme sahipleri duruma isyan ederken o anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Kazalar, geçtiğimiz hafta Akşemsettin Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde yeterli önlem alınmadığı sebebiyle bir haftada 6 ayrı kaza meydana geldi. Kazalarda can kaybı olmazken araçlarda ve çevre işletmelerde ufak çaplı maddi hasar meydana geldi. Yaşanan 6 ayrı kaza ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

“insanlar kaza yapıyor, olan bana oluyor”

Yaşanan kaza anlarını anlatan esnaf Mehmet Sait Özkan, “Dün araba caddeden gelirken takla attı. Zaten burada her gün sabit kaza oluyor. Geçtiğimiz günde alkollü bir şahıs yine dükkanıma girdi. Daha önce de dükkanıma araçla girmişlerdi. Onlarla hala mahkememiz devam ediyor. Dün dükkanıma giren de haklıymış gibi bana bağırıyor, kavga çıkartmaya çalışıyordu. Ben ona uymadın ve dükkanımın zararını karşıla olayı kapatalım dedim. Sonra arabasına bindi ve kayıplara karıştı. Şahısları mahkemeye veriyorum bu sefer de başıma dert oluyor. Son bir hafta içerisinde kaza kasis yapıldığı halde 6-7 kaza oldu. İnsanlar ölümden dönüyorlar. Onu da geçtim hepsi benim başıma dert oluyor. Bu duruma bir çözüm bulmasını istiyorum” dedi.