banner4556

Aynı yerde 5 günde 3’üncü kaza

banner4664

Yalova-Armutlu karayolunda sürücüsün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak takla attı. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, aynı bölgede 5 gün içerisinde meydana gelen 3’üncü kaza oldu.

Aynı yerde 5 günde 3’üncü kaza
banner4583

Yalova-Armutlu karayolunda sürücüsün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak takla attı. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, aynı bölgede 5 gün içerisinde meydana gelen 3’üncü kaza oldu.

banner4336

Alınan bilgiye göre, karayolunun Çınarcık ilçesi Esenköy beldesi Engere mevkiinde traktörü sollamak için şerit değiştiren Burhan Ş. yönetimindeki 34 UP 0506 plakalı otomobil yoldan çıkarak takla attı. Kazada emniyet kemeri takılı olan sürücü ve yolcu kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

Öte yandan Yalova-Armutlu karayolunda Engere mevkiinde 5 gün içinde 3’üncü kaza meydana geldi.

Jandarmanın kazayla ilgili tahkikatı sürüyor.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Fatih...
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Fatih...
  1. SPOR

banner3841

banner4665

banner4578

banner4321

banner4666