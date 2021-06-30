Ayrılığı kabul etmeyip sevgilisinin evine bomba atan sanığın yargılamasına başlandı

Bağcılar’da ayrılığı kabullenmeyerek eski sevgilisinin ailesiyle yaşadığı eve el yapımı bomba atan Tolga Zararsız’ın yargılanmasına başladı. Duruşma sonrasında açıklama yapan müşteki D.K., “Ben ölmek ya da tekrardan bu korkuları yaşamak istemiyorum” dedi.

Bağcılar’da ayrılığı kabul etmeyerek eski sevgilinin ailesiyle yaşadığı eve el yapımı 2 adet bomba atan tutuklu sanık Tolga Zararsız hakim karşısına çıktı. Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlanan davanın duruşmasına müşteki D.K., Nursel K., Erdoğan K. ile sanık avukatı katıldı. Tutuklu sanık Tolga Zararsız ise Covid-19 testi pozitif çıktığından ilk celseye katılmayıp, savunma yapamadı.

D.K., “Sanıkla 1 yıllık bir ilişkimiz vardı. 1 ay gibi bir sürede birlikte yaşadık. Ben ayrıldım ve Tolga ayrılığı bir türlü kabullenemedi. Mahalleme gelip, bomba patlatacağım, evini yakacağım şeklinde bana mailler attı. Cezaevinde olmasına rağmen bana içeriden mektup gönderiyor. Ablasına beni aratarak aracı kılıyor. Olay günü ben Yenibosna’da oturan bir kız arkadaşıma oturmaya gitmiştim. Ben evde yokken olanlar olmuş. Olay gününden önce de birçok kez tehdit etti, mahalleme geldi. 1 ay birlikte yaşadığımız dönemde kendisinden şiddette gördüm. Bir keresinde kapıyı kırıp, eve girdi. Ben balkondan bağırınca kurtulabildim” dedi.

Baba Erdoğan K., “Kızım sanıkla bir arkadaşlık kurmuş. Sanık önceden kızımı darp etmiş, benim bunlardan sonra haberim oldu. Bir kerede evime gelerek kızımı dövmüş, kızım balkona çıkıp yardım isteyince bırakıp gitmiş. 2 sefer uzaklaştırma kararı aldık. Hatta bir kere baktım mahallemizde geziyor hemen polisi aradım. Olaydan önce bu adam evin önüne 2 kurşun bıraktı. Bir kere de bomba atacağım diyerek ses bombası attı. Olay günü ışıklar kapalıydı. Bende bilgisayarla oynuyordum ve kulağımda özel bir kulaklık vardı. O yüzden bombanın sesinden çok etkilenmedim ama bir basınç duyup, sıçradım. Bembeyaz dumanı görünce çok korktum. Panik atak oldum. Komşumuz Tolga’yı kaçarken görmüş. Bu adam attığı maillerde evimizi yakacağını söylemişti” beyanlarında bulundu.

Anne Nursel K., “Olay anında torunumla birlikte içerideydik. Çok güçlü bir patlama oldu. Çok korktuk. Biz ne olduğunu şaşırdık. Bomba atmasından önce sürekli evimizin oralara gelip, tehdit ediyordu. Biz yurt dışından geldik, yeni bir çevre oluşturuyoruz. O yüzden husumetli olduğumuz kimse yok. Komşumuz kaçan kişinin Tolga olduğunu söyledi. Olay yerinin orada kameralar var, incelenebilir” ifadelerini kullandı.

Sanık avukatı, “Bombalar ses bombasıdır. Öldürmeye yönelik bir kast söz konusu değildir. Torpil, kuru sıkı, kız kaçıran dediğimiz ürünlerden ibarettir. Yangına sebebiyet vermeyecek bir bombadır. Bomba bir camı yıkacak güçte bile değil. Korku oluşturmak amacıyla yapılmış bir eylemdir” savunmasında bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık Tolga Zarasız’ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, tanığın dinlenmesi ve eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Duruşma sonrası açıklamalarda bulunan D.K., “Bu adam kendi imal ettiği bombayla beni ve ailemi öldürmeye çalıştı. Beni defalarca darp etti. Uzaklaştırma kararı aldık. Uzaklaştırmaya rağmen darp etti. Mahallemden evimin civarından hiç ayrılmadı. Dışarı çıkmasını asla istemiyorum. Çıktığı zaman yarım bıraktığı işi tamamlayacak. Ben ölmek ya da tekrardan bu korkuları yaşamak istemiyorum” dedi. Aynı zamanda Dilek K. sanığın kendisine, “Bak seni uyardım. Patlatacağım tüm her şeyi anlayacaksın o zaman. Evdeki herkesi arka odaya topla. Sen var ya bana zorla kan akıttıracaksın. Cevap bekliyorum, ruhum gibi çatlamasın camların, kapın, penceren” şeklinde mail attığını belirtti.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı tarafından hazırlanan iddianamede, 19 Aralık 2020 tarihinde Bağcılar’da meydana gelen bombalama olayı anlatıldı. Müşteki D.K.’nın alınan ifadesinde şüpheli Tolga Zararsız ile eski sevgili olduklarına ayrılığı kabullenemediğine ve sürekli tehdit edildiğine yer verildi. Aynı şekilde dosyada müşteki olan D.K.’nın annesi Nursel K. ile babası Erdoğan K. da aynı beyanlarda bulunmuştu. Araştırmalar neticesinde müştekinin evinde bir adet fişek, camın önüne düşmüş bantlı sarılı patlayıcı düzenek ele geçirildiği anlatılmıştı. Olay yerine gelen bomba imha ekipleri, birbirlerine bantlarla yapıştırılarak oluşturulmuş el yapımı bomba yapımında kullandığı değerlendirilen basınçlı gaz tüpleri, ses tabancası fişekleri, koli ve elektrik bantları, sıcak silikon çubukları ve alüminyum folyonun bulunduğunu belirtmişti. Aynı zamanda iki bombanın bulunduğu birisinin patlamadığına yer verilmişti. Şüphelinin ise üzerine atılı suçlamaları kabul etmediği belirtilmişti.

Savcılık şüpheli Tolga Zararsız hakkında, ‘bombalama ya da nükleer silah kullanmak suretiyle kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 3 müşteki açısından ayrı ayrı 13 yıldan 20 yıla, ‘tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi’ suçundan 4 yıldan 8 yıla kadar toplamda 43 yıldan 68 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etmişti.