Ayvalık’ta 39 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Midilli Adası’na gitmek isterken Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 39 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik botları Ege Denizi’nde Ayvalık açıklarında iki ayrı lastik botla iki grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisine ulaştı. Hemen harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri; Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen göçmenleri kurtardı. Ayvalık’ın Cunda Adası’na getirilen göçmenlere yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.