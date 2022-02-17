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Ayvalık’ta 39 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Midilli Adası’na gitmek isterken Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 39 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Ayvalık’ta 39 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Midilli Adası’na gitmek isterken Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 39 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik botları Ege Denizi’nde Ayvalık açıklarında iki ayrı lastik botla iki grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisine ulaştı. Hemen harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri; Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen göçmenleri kurtardı. Ayvalık’ın Cunda Adası’na getirilen göçmenlere yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.

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