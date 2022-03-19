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Ayvalık’ta 60 göçmen kurtarıldı

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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen ve botları patlatılan toplam 60 göçmen kurtarıldı.

Ayvalık’ta 60 göçmen kurtarıldı
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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen ve botları patlatılan toplam 60 göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ege Denizi’nin Ayvalık açıklarında iki ayrı lastik botla Midilli Adası’na gitmek isteyen göçmenler Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itildi.

Lastik botlarının da patlatıldığı öğrenilen göçmenler Sahil Güvenlik Komutanlığı botları tarafından kurtarıldı.

Ayvalık’ın Cunda Adası’na getirilen 60 göçmene yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlar yapıldı.

Kurtarılan göçmenlerin yapılacak işlemlerin ardından Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildiği öğrenildi.

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