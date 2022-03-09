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Ayvalık’ta ev yangını korkuttu

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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde meydana gelen yangında bir ev büyük oranda hasar gördü.

Ayvalık’ta ev yangını korkuttu
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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde meydana gelen yangında bir ev büyük oranda hasar gördü.

Ayvalık’ta Zekibey Mahallesi Zafer Sokak’ta Hatice Ankaralı’ya ait iki katlı evde yangın çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangında evin çatı katı ve ikinci katı büyük hasar gördü.

Yangın; olay yerine kısa sürede ulaşan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki ekipler tarafından kontrol altına alınıp, söndürüldü.

Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralının bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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