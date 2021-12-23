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Ayvalık’ta jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 27 gözaltı

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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde jandarma tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 27 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ayvalık’ta jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 27 gözaltı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde jandarma tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 27 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen 31 şüpheliye ait 35 farklı adreste 250 jandarma personelinin katılımı ile operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda 27 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 4 firari şüphelinin arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, 153 gram metamfetamin, 107 gram kubar esrar, 31 adet sentetik uyuşturucu hap, 10 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet esrar öğütme makinesi, 3 adet tabanca, 2 adet tabanca şarjörü, 37 adet tabanca fişeği, 2 adet av tüfeği ve 1 adet bıçak ele geçirildi. Ayvalık Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheliler hakkında adli tahkikata başlanıldığı öğrenildi.

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