Azarladığı kadına tokat attı: O anlar kamerada

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Avcılar’daki özel hastanede bir kişi, azarladığı kadına tokat atarken görüntülendi.

Azarladığı kadına tokat attı: O anlar kamerada
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Avcılar’daki özel hastanede bir kişi, azarladığı kadına tokat atarken görüntülendi.

Olay, geçtiğimiz akşam saat 22.00 sıralarında Avcılar Merkez Mahallesi’nde bulunan özel bir hastanede yaşandı. İddiaya göre, hastanenin birinci katında bir kadın ve bir erkek arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında adam, bağırdığı kadını itti. Kadını azarlayan şahıs, ardından ona tokat attı. Tartışma vatandaşların araya girmesi ile son bulurken, yaşananlar dışarıda bekleyen bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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