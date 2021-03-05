Azeri iş adamı Mubariz Gurbanoğlu yargılandığı davada, ’FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme’ suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildi. Tahliye kara
Azeri iş adamı Mubariz Gurbanoğlu yargılandığı davada, ’FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme’ suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildi. Tahliye kararı sonrası duruşma salonu dışında bekleyen Gurbanoğlu’nun destekçileri, sevgi gösterisinde bulundu.
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