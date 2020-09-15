Azeri iş adamının FETÖ’den yargılanmasına başlandı

FETÖ’ye üye olma suçundan hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenen Azeri iş adamı Mubariz Gurbanoğlu’nun yargılanmasına başlandı.

FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklanan ve hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenen Mubariz Mansimov Gurbanoğlu’nun yargılanmasına başlandı. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Gurbanoğlu ile avukatları hazır bulundu.

Duruşmada savunması sorulan tutuklu sanık Gurbanoğlu 1993 yılından bu yana ailesi ile birlikte Türkiye’de yaşadığını söyleyerek, “Aleyhime ifade veren tanıkların iddiaları asılsızdır. Bu tanıkların çoğu şirketlerimde uzun yıllar çalışmıştır. Bazılarının işine dolandırıcılık yaptıkları için son verilmiştir. Son verildiği gibi dolandırıcılık, şirkete zarar verme suçlarından mahkemeye başvurulmuştur” dedi.

“Ben bu hain örgütün hiçbir zaman içinde olmadım”

Atatürk ve Türk milleti sevdalısı olduğunu da söyleyen sanık Gurbanoğlu, “Ben bu hain örgütün hiçbir zaman içinde olmadım. 15 yıldır yanımda çalışan insanların şimdi mi aklına geldi benim FETÖ’cü olduğum? Ben kendi ailemde de şehitler olduğu için polislere, emniyet teşkilatına yardımda bulundum. Benim mezhebim Şia’dır ve mezhebimde tarikat cemaat yoktur” şeklinde savunma yaptı.

Şu an FETÖ firarisi olarak aranan iş insanı İhsan Kalkavan ile ticari ilişkileri nedeniyle görüşmeleri olduğunu söyleyen sanık Gurbanoğlu, Kalkavan’ın FETÖ’cü olduğunu bilmediğini, bir diğer firari iş insanı Akın İpek ile de FETÖ’cü olduğunu bilmeden görüştüğünü iddia etti.

“Fethullah Gülen yanına oturmamı istedi”

Fethullah Gülen ile ilk görüşmesini de anlatan sanık, “İlk görüşmem beni iftar için Amerika’ya çağırmalarıyla oldu. Ben de o gün içki içmiştim o yüzden gelmeyim dedim ama baskı yaptılar. Hoca denen adam yanına oturmamı istedi. Ben de ‘içkiliyim kalkabilir miyim’ dedim. Bana ‘o sizle Allah arasında olan bir şey’ dedi. Bir din adamının bunu demesi bana çok komik geldi. Evini gezdirdi bize. Gezerken üzerinde Azerbaycan yazan bir şişe gördüm. Fetullah Gülen’e ‘bu ne?’ diye sordum. Bana ‘koklayıp koklayıp sakinleşiyorum’ dedi. Ben de ‘hocam uçağa atlayın gidin niye şişeyi kokluyorsunuz’ dedim. Bunun üzerine birisi kolumdan çekerek ‘konuşmalarınıza dikkat edin’ dedi. O davetteki politikacı ve iş adamları ile tartıştım. Çıkıp gittim daha sonra” dedi.

“Hedef tahtası seçildim”

Mahkeme başkanının Fethullah Gülen ile 2. kez görüşmesinde de alkollü olup olmadığını sorması üzerine sanık Gurbanoğlu, “O davette daha çok içkiliydim. Zaten be İstanbul’a döner dönmez Fethullah Gülen cemaati tarafından hedef tahtası seçilmiştim. Bana fuhuş iddiasıyla kafalarına göre bir dosya açmışlar” diye konuştu.

Mahkeme başkanının, Gülen’in kendisine verdiği tespihi sorması üzerine sanık Gurbanoğlu, “O tespihi bin dolara sattım” şeklinde konuştu.

“FETÖ’nün hiçbir kurumuna yardım etmedim”

Eğitime ve emniyete yaptığı yardımları direkt olarak devletin kurumlarına verdiğini söyleyen sanık, “FETÖ’nün hiçbir kurumuna yardım etmedim. Ben Türk milliyetçisiyim. Çocuklarıma beni burada toprağa verin diyorum. Türk hukukuna inancım sonsuz. FETÖ’nün dostu değil düşmanı olmuşumdur. Benim çocuklarım burada, hasta annem babam burada, kaçacak yerim yoktur. Beraatımı ve tahliyemi istiyorum” şeklinde savunma yaptı.

Sanık savunmasının ardından duruşma tanıkların dinlenmesiyle devam ediyor.