Azeri suç örgütü liderinin mezarı başında cinayet

Azeri suç örgütü lideri Nadir Salifov’un Esenyurt’taki mezarını ziyaret eden şahıslar arasında çıkan tartışmada Azeri uyruklu Ali Hashımov öldürüldü. Olayla ilgili Azerbaycanlı 3 şüpheli gözaltına alındı.
Olayın ardından Kenan I.’, yanındaki Lale M.(35) ve Aynur I.(45) ile birlikte özel bir hastaneye başvurdu. Hastane polisi durumdan şüphelenip Asayiş Şube ekiplerine bilgi verdi.Olayı araştıran Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri mezarlığa gittiklerinde, Ali Hashımov’un cansız bedenini buldu. Gözaltına alınan Kenan I, eşi Aynur I. ve arkadaşı Lale M. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.