Babaanne ve torunu ezen alkollü sürücünün cezası düşürüldü

Ümraniye’de babaanne ve 11 yaşındaki torununa çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan alkollü sürücünün 14 yıl 2 ay hapis cezası, Yargıtay’ın iki kez bozma kararının ardından 12 yıl 15 güne düşürüldü.

Ümraniye’de 7 Nisan 2018 tarihinde 68 yaşındaki Fatma Kalender ve torunu 11 yaşındaki Ahmet Yiğit Kalender’e çarparak ölümüne neden olan alkollü sürücü Emrah Bozdemir, Yargıtay’ın ikinci kez bozma kararının ardından yeniden hakim karşısına çıktı.

Anadolu 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Emrah Bozdemir SEGBİS(Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi) ile katılırken, müştekiler ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

“Hukuken kaza olsa da cinayettir”

Duruşmada söz alan müşteki avukatı Halit Taygün, “Sanık sarhoş bir biçimde hız sınırlarının üzerinde araç kontrolünü kaybederek, sür’atli bir şekilde babaanne ve torununun vefatına neden olmuştur. Bunun adı her ne kadar hukuken kaza olsa da, cinayettir. Sanık asli ve tam kusurludur. Cezalandırılsın” dedi.

Bunun üzerine son sözü sorulan sanık Emrah Bozdemir, “Ben öncelikle acılı aileye sabır ve başsağlığı diliyorum. Ölenlere rahmet diliyorum. Böylesine bir kaza yaşandığı için çok üzgünüm. Hiç yaşansın istemezdim” diyerek tahliyesine ve beraatine karar verilmesini istedi.

Sanığın cezası düşürüldü

Mahkeme, sanık Bozdemir’i “bilinçli taksirle iki kişinin ölümüne neden olma” suçundan 12 yıl 15 gün hapse çarptırarak sanığın sürücü ehliyetinin 3 yıl süreyle geri alınmasına hükmetti. Oy birliğiyle alınan kararla beraber sanığın cezası 14 yıl 2 aydan 12 yıl 15 güne düşürülmüş oldu.

Olayın geçmişi

Ümraniye’de 7 Nisan 2018 tarihinde aracıyla seyir halindeki Emrah Bozdemir, arabayla yolda ilerlerken Fatma Kalender ile 11 yaşındaki torunu Ahmet Yiğit Kalender’e çarpmıştı, olayın ardından ağır yaralanan Fatma Kalender ve Ahmet Yiğit Kalender hayatını kaybetmişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olay sırasında 215 promil alkollü olduğu tespit edilen Emrah Bozdemir hakkında, "bilinçli taksirle iki kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Yargıtay cezayı çok buldu

Anadolu 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık, "bilinçli taksirle iki kişinin ölümüne neden olma" suçundan 14 yıl 2 ay hapse çarptırıldı. Dosya Yargıtay’a taşındı. Yargıtay 12. Ceza Dairesi, ölenlerin trafiği yeterince kontrol etmeden yola çıktıklarını dikkate almadan alt sınırdan uzaklaşılarak verilen kararın hakkaniyetli olmadığını gerekçe göstererek oy birliğiyle yerel mahkemenin kararını bozdu ve yeniden hüküm kurulması için dosyayı yerel mahkemeye gönderdi.

Yeniden yargılama yapan Anadolu 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 9 Ocak 2020 tarihinde sanık Emrah Bozdemir’i yine aynı suçtan 14 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkemenin ikinci kez verdiği kararda, alkollü araç kullanan sanık Emrah Bozdemir’in, iki kişinin ölümüne neden olduğu, tam kusurlu olduğu için üst sınıra yakın bir ceza ile cezalandırıldığı, sanığın oldukça yoğun ve fazla kural ihlaline sebebiyet verdiği belirtildi.

Yerel mahkemenin direnme kararı üzerine sanık avukatı dosyayı yeniden Yargıtay’a taşıdı. 4 Haziran 2020 tarihinde dosyayı ele alan Yargıtay 12. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin direnme kararını oy çokluğu ile yeniden bozdu. Yerel mahkemenin verdiği hapis cezasının, ölen kişi sayısı itibariyle orantısız şekilde alt ceza sınırından çok fazla uzaklaşılarak verildiği gerekçe gösterdi. 2 üye hakimi ise, yerel mahkemece takdir edilen cezanın yerinde olduğu düşüncesiyle karara muhalefet şerhi koydu. Yargıtay’ın ikinci kez bozma kararının ardından dosya yeniden yerel mahkemeye gönderildi.