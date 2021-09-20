Babasının bankadan çektiği parayı çalan kapkaç çetesini kovalarken kaza yaptı

Sultangazi’de babasının bankadan çektiği 460 bin TL’yi çalarak kaçan kapkaç çetesini kovalayan Furkan Tosun isimli şahıs, kullandığı aracı ile kovalamaca esnasında takla atarak yaralandı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Sultangazi Atatürk Bulvarı üzerinde yaşandı. İddiaya göre, bankaya para çekmek için giren babasını kapıda bekleyen Furkan Tosun, babasının kendisine telaşla seslendiğini duyunca panikledi, daha sonra babasının uyarısı üzerine bankadan çektiği 460 bin TL’nin kapkaç çetesi tarafından çalındığını fark eden Tosun, aracı ile çeteyi kovalamaya başladı. Atatürk Bulvarı üzerinde takla atarak bir ağaca çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, İtfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Yaralanan Furkan Tosun ambulans ile Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken polis olay yerinde plakasını düşürerek kaçan kapkaç çetesini yakalamak için çalışma başlattı.

Yaşanan olayı anlatan Baba Mehmet Tosun, "Cebeci durağında beklerken iki kişi yanımıza geldi, Bayrampaşa’ya nasıl gidileceğini sordular ben de bilmiyorum dedim kendisi ile konuşurken arkamdan gelen bir kişi bankadan çektiğim 460 bin TL’yi kolumun arasından çekti ve kaçtı ben de oğlum Furkan’a seslendim ancak ne olduğunu anlamadı bu esnada kaçtılar ve oğlumda aracı ile peşlerine düştü" diye konuştu.