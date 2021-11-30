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Bacadan çıkan kıvılcım evi alev alev yaktı

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Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bacadan çıkan kıvılcım evi alev alev yaktı.

Bacadan çıkan kıvılcım evi alev alev yaktı
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Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bacadan çıkan kıvılcım evi alev alev yaktı.

Yangın, Barbaros Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.Ş.’ye ait olan evin bacasından çıkan kıvılcımlar, kısa sürede tutuştu. Yoldan geçmekte olan komşularının yangını haber vermesi üzerine önce ev boşaltılırken, sonrasında da 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar verildi. Olay yerine itfaiye, polis ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. Evin, tamamı ahşaptan olan çatı katı kül olurken diğer bölgelere sirayet etmemesi için ekipler yoğun müdahalelerde bulundu. Yangın, evin diğer katlarına sirayet etmeden kontrol altına alındı. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

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